В Шереметьево перераспределили рейсы, чтобы решить проблему с багажом

Благодаря этому удалось снизить пассажиропоток в проблемном терминале D более чем на три тысячи человек.

В московском аэропорту Шереметьево из терминала D перенесли 18 рейсов, чтобы снизить пассажиропоток в связи с недавними задержками выдачи багажа.

— Обслуживание 18 рейсов авиакомпаний "Аэрофлот — Российские авиалинии", "Северсталь", "Россия" и "Уральские авиалинии" перенесено из терминала D в терминалы В и Е, изменено время вылетов шести рейсов авиакомпании "Икар", — передаёт ТАСС слова официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

Отмечается, что благодаря этим мерам удалось снизить пассажиропоток, проходящий через терминал D, более чем на три тысячи пассажиров и на две тысячи — количество мест багажа ежесуточно, что обеспечило его своевременную сортировку и отправку.

Сейчас багаж обрабатывают дополнительно более 200 сотрудников аэропорта и 300 работников партнёрских компаний. Еще 500 специалистов подобрали для дальнейшего трудоустройства.

Ранее в Шереметьево рассказали, как будут бороться с багажными коллапсами.