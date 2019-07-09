Путин – Стоуну: Сближение России и Украины неизбежно

Президент РФ Владимир Путин в интервью для нового фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" считает неизбежным сближение Москвы и Киева.

— Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы всё-таки придём к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно, — фрагмент интервью лидера страны был показан на фестивале в итальянской Таормине.

Он добавил, что русские и украинцы являются одной нацией. По словам лидера страны, у двух народов — общая история и религиозная принадлежность. Президент также надеется, что рано или поздно "здравый смысл восторжествует" и начнётся сближение.