Путин назвал чушью собачьей слова о влиянии российских блогеров на выборы в США

Глава государства также подчеркнул, что Россия не вмешивалась во внутриполитическую жизнь в Америке и не собирается этого делать.

Российские блогеры не могли повлиять на голосование американского народа во время выборов президента США в 2016 году. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для нового фильма режиссёра Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

Президент РФ напомнил, что США — это огромная страна с собственными проблемами, со своими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Американский народ, как отметил Путин, понимает, что за последние годы "при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону". Он уверен, что осознание этой проблемы и помогло команде Дональда Трампа на выборах.

— И какие бы наши блогеры, я не знаю, кто там, кто работает в Интернете, как бы ни высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевой решающей роли. Это чушь собачья! — подчеркнул Путин.

Президент РФ в очередной раз заверил, что Москва не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитическую жизнь в США.

Ранее Путин напомнил о том, что обвинения во вмешательстве в дела США с РФ были сняты, но введённые за это санкции действуют до сих пор.