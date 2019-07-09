Путин заявил, что знает о грузинских снайперах на Евромайдане

Он подчеркнул, что власти страны тогда не использовали армию и не хотели провоцировать оппозицию на силовые действия.

Президент России Владимир Путин осведомлён об участии грузинских снайперов во время трагических событиях на майдане в 2014 году. Такое заявление российский лидер сделал в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для документального фильма "В борьбе за Украину" о событиях последних лет в этой стране.

— Я знаю о том, о чём вы сказали (что на майдане были грузинские снайперы. — Прим. Лайфа), знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции, — заявил в ходе разговора со Стоуном Путин.

В то же время глава России подчеркнул, что исключает причастность тогдашнего руководства Украины, в частности экс-президента Виктора Януковича, к применению оружия против граждан.

— У него (Виктора Януковича. — Прим. Лайфа) даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие. Я полностью исключаю, что это он мог сделать. А вот те, кто искал повод для госпереворота, те, конечно, вполне могли, — отметил Путин.

Как сообщал Лайф, стартовавшие в конце ноября 2013 года протесты в центре Киева привели к смене политического курса Украины. В результате многодневных столкновений протестующих с правоохранителями победили сторонники оппозиции, выступавшие за ассоциацию с ЕС. Самым трагическим эпизодом противостояния стал расстрел людей неизвестными снайперами на майдане. Жертвами снайперов стали более 100 человек, причём как со стороны протестующих, так и со стороны силовиков.

Действующая украинская власть возложила ответственность за случившееся на экс-президента Украины Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Расследование по данному делу затянулось и ведётся до сих пор.

В то же время итальянский 5-й канал провёл собственное расследование и по его итогам показал документальный фильм, в котором представил грузинских граждан Нергадзе, Ревазишвили и Кварацхелия. В интервью с журналистами мужчины подтвердили, что участвовали в событиях на майдане, получали оружие и им даже отдавался приказ открывать огонь как по протестующим, так и по сотрудникам "Беркута". Однако делать этого они якобы не стали. Зато по людям стреляли некоторые нынешние депутаты Рады, отметили герои фильма.