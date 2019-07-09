На конкурс "Доброволец России" подали уже более 28 тысяч заявок

Авторы лучших добровольческих проектов смогут отправиться в Японию, Германию или Израиль на стажировку.

На ежегодный Всероссийский конкурс "Доброволец России" подали 28 144 проекта от жителей со всей страны. Интерес у граждан к добровольческим проектам вызван прошедшим Годом добровольца и популярностью самого конкурса в России, рассказали РИА "Новости" в Роспатриотцентре.

— Мы провели анализ и увидели, что большинство проектов участников связаны с социальной сферой, адресной помощью людям, — рассказал председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

Около ста избранных добровольческих проектов получат наставников из Фонда поддержки социальных проектов, а их авторы смогут пройти стажировку в России и за рубежом. Например, в Японии, Германии и Израиле.

Самая популярная тема конкурса — это "Рождённые помогать", где авторы предлагают в том числе свои идеи помощи инвалидам, пожилым людям, больным в терминальной стадии, а также защищают животных.

По итогам будет составлен лонг-лист десяти финалистов в каждой конкретной номинации. Проекты пройдут оценку жюри, и состоится народное голосование. Лауреаты конкурса будут объявлены на Международном форуме добровольцев в конце года в Москве.

Как сообщал ранее Лайф, грантовый фонд конкурса "Доброволец России" в 2019 году был увеличен в три раза. Теперь он превышает 45 миллионов рублей, а финалисты конкурса смогут получить гранты в размере до двух миллионов рублей на развитие своих инициатив.