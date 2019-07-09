Путин объяснил, чем грозит странам "закручивание гаек" в условиях глобализации

Он отметил, что Китай и западные страны по-разному воспользовались результатами стирания границ государств.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи со студентами Уральского федерального университета заявил, что сегодня стремление некоторых государств в условиях глобализации "закрутить гайки", сдерживая своих конкурентов, — это дорога в никуда.

По мнению российского лидера, уже сейчас нужно учитывать последствия таких действий для людей и задумываться над их предотвращением.

Путин отметил, что во время глобализации в 90-х годах открывались новые рынки для западных производителей, за счёт чего и вырос мировой ВВП. Теперь же наблюдается другая картина.

— Появились новые глобальные лидеры в виде Китая, в виде той же Индии. Те, кто совсем недавно ещё чувствовали себя монополистами, начали переживать и вместо того, чтобы эффективно функционировать дальше, повышать свою конкурентоспособность в глобальном мире, начали закручивать гайки, сдерживая развитие своих конкурентов — России и Китая в том числе. Но это дорога в никуда, это ничего не даст, — подчеркнул российский лидер.

Глава РФ отметил, что Китай и западные страны по-разному воспользовались результатами глобализации. Так, китайцы использовали её, чтобы вытащить миллионы людей из нищеты. В то время как в странах Европы и США глобализацией "воспользовались крупные межнациональные компании", что никак не сыграло на руку даже среднему классу.

— Ведь будут освобождаться рабочие места, рабочие руки — как они будут существовать, эти люди, как они будут зарабатывать, что они будут делать, чем они будут заниматься? — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что нужно уже сейчас заняться переобучением кадров и повышением производительности труда во всех направлениях деятельности.

Ранее сегодня Путин также рассказал об эффекте эскимо у ядерного "Авангарда".