Путин рассказал, что осложняет отношения России и Украины

Отношения России и Украины осложняет пропаганда Киева, которая пытается выставить Москву виновной во всех событиях, заявил российский президент Владимир Путин.

— Отношения на сегодняшний день непростые, и это спровоцировано вот этими тяжелыми событиями, связанными с госпереворотом. И вторая часть этой истории — это пропаганда действующих властей на сегодняшней Украине, — заявил лидер страны в интервью для нового фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", который был показан на фестивале в Таормине.

Однако российский лидер также считает неизбежным сближение двух стран. Глава государства добавил, что русские и украинцы являются одной нацией.