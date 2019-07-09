Муж сбежавшей с миллионами кассирши: Выносила деньги из банка последние два года

По его словам, этого требовал он сам. Нужны были средства для брокерских ставок.

На странице Фонда Луизы Хайруллиной во "ВКонтакте" опубликовали детали разговора общественника Азамата Галина с мужем кассирши.

Хайруллин рассказал, что деньги из Россельхозбанка его жена выносила в течение двух лет. И всё по его просьбе. Он на неё давил, говорил, что сдаст в полицию. Таким образом, всего женщина вынесла 25,5 миллиона рублей, а не 23, как сообщалось ранее.

— С переменным успехом, иногда сразу, иногда через более продолжительное время он спустил на брокерских операциях к концу 2018 года более половины суммы. Каждый день он убеждал и давил на жену, просил вынести ещё. Вот ещё чуть-чуть — и мы заработаем и всё отдадим, он говорил. Ко дню побега в банке осталось всего чуть меньше миллиона рублей. Они забрали их и бежали, — рассказал в своём посте Галин.

Он подчеркнул, что Марат Хайруллин выглядит бодро, разговаривает по дорогому смартфону, ухожен, прилично одет. Витает в облаках и надеется, что его не посадят.

Разговор Галина и Хайруллина состоялся недавно. Опубликован был сегодня, и сегодня же стало известно, что мужчина перестал выходить на связь с сотрудниками правоохранительных органов.