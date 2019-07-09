Путин назвал Медведчука человеком слова

Российский лидер считает, что украинский государственный деятель выступает за укрепление своей страны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает украинского политика Виктора Медведчука человеком слова, несмотря на разные с ним точки зрения по некоторым вопросам. Об этом он сказал в интервью для документального фильма режиссёра Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

— У нас во многом разные позиции, разные точки зрения. И он, я знаю его уже давно, человек слова: если он что-то говорит, он это делает, потому что у него есть убеждения, — сказал президент России.

По мнению Путина, данная черта не может не вызывать уважения. Также он отметил, что Медведчук выступает за независимость и укрепление Украины, считает, что этого эффективнее добиваться через сотрудничество с Россией. Глава государства согласен с этой точкой зрения.

Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не будет представлять интересы Киева в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины. Свою позицию он объяснил тем, что расходится с Зеленским по ряду принципиальных для него вопросов.