Глава Минэнерго Украины "забыл" задекларировать $1,2 млн

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подозревается в сокрытии доходов за 2015–2018 годы. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
— Сообщено о подозрении министра энергетики и угольной промышленности Украины, который "забыл" задекларировать 1,249 миллиона долларов США, — говорится в фейсбуке ведомства.
По версии следствия, указанную сумму глава Минэнерго получил в долг от физического лица.
Ранее стало известно, что новый президент Украины Владимир Зеленский в 2018 году заработал около $370 тысяч.
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