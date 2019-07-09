В Норвегии заявили об утечке радиации с затонувшей подлодки "Комсомолец"

Согласно предварительным данным замеров, уровень заражения воды около субмарины превышает нормы многократно, однако эти показатели требуют дополнительной проверки.

Учёные из Норвегии и России в ходе экспедиции на исследовательском судне G.O. Sars провели мониторинг экологической ситуации в районе затопления советской атомной подводной лодки (АПЛ) "Комсомолец". Как сообщила телеканалу TV2 руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль, предварительные замеры показали серьёзный радиационный фон в воде около подлодки, лежащей на дне Норвежского моря.

Самые большие показатели зафиксированы в вентиляционном отверстии, находящемся в непосредственной близости с реактором подлодки. По словам Хелдаль, там уровень радиации превышен от нормы в сто тысяч раз. В то же время она подчёркивает, что эти данные лишь предварительные и потребуют дополнительной проверки.

— Мы рассмотрим образцы более тщательно, когда вернёмся домой, — заявила руководитель экспедиции, проходящей при участии специалистов из ведущих научно-исследовательских учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета НПО "Тайфун".

Хильда Элиза Хелдаль добавила, что о радиационном фоне в зоне затопления лодки известно уже давно и он не представляет угрозы для рыболовства в этом районе. Новые замеры представляют интерес для учёных лишь в том, что в последний раз подобные исследования проводились в 2007 году российскими учёными.

Трагедия на самой глубоководной в мире боевой атомной подводной лодке К-278 "Комсомолец" произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море. АПЛ находилась под водой, когда возник пожар, который привёл к затоплению. В результате погибли 42 из 69 находившихся на борту моряков-подводников. В то же время отмечается, что благодаря действиям экипажа по спасению субмарины удалось отключить реактор лодки и предотвратить более крупные последствия. "Комсомолец" находится на дне на глубине около 1700 метров.

Напомним также о недавней трагедии на другой военной подлодке. 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. Погибло 14 моряков-подводников, тем не менее экипажу удалось спасти уникальное судно. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России четырём подводникам, десять остальных посмертно награждены орденами Мужества.