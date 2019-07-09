Украинский телеканал NewsOne заподозрили в финансировании терроризма

Среди возможных санкций: аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Решение украинского телеканала NewsOne провести телемост с Москвой стало поводом завести против этого СМИ уголовное дело о финансировании терроризма. Об этом заявил на своей странице в "Фейсбуке" генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

— Служба безопасности Украины и Генпрокуратура страны добыли информацию о том, что одни и те же физические лица являются руководителями кипрских юридических компаний — бенефициарных владельцев украинского телеканала NewsOne и российского ОАО "Промсвязьбанк", — рассказал Луценко.

Он заявил, что российский банк является уполномоченным для финансирования обслуживания государственного оборонного заказа России, которую он называет страной-агрессором.

— Эта информация является основанием для созыва Совбеза Украины и введения санкций против связанного с терроризмом телеканала, — подытожил генеральный прокурор.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения заявил о решении провести проверку на телеканале и в случае найденных недочётов отобрать лицензию.

Скандал вокруг NewsOne разгорелся из-за телемоста, который хотел организовать телеканал совместно с "Россией 1". Потом канал отменил телемост из-за угроз сотрудникам. А всех — от владельца NewsOne до ведущего, сообщившего о телемосте, — вызвали в прокуратуру для дачи показаний.