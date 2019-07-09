Жена Кокорина набрала 54 штрафа, гоняя по Москве на его "гелендвагене"

Ранее машину с номерным знаком ВОР 009 эвакуировали за нарушение правил стоянки.

За "гелендвагеном" футболиста Александра Кокорина числится 54 неоплаченных штрафа. Причём многие из них появились уже после того, как спортсмена посадили в СИЗО. Об этом сообщает КП со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание отмечает, что всё это время автомобилем за 75 миллионов рублей пользовалась жена футболиста Дарья Кокорина.

— Только за 9 дней июля автомобиль превысил скорость три раза, что попало на камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, — отметил инсайдер.

Напомним, ранее "гелендваген" футболиста с номерным знаком ВОР 009 эвакуировали в Москве за нарушение правил стоянки. Внедорожник забрали недалеко от места жительства Кокорина и отвезли на штрафстоянку на юго-востоке Москвы.

Сам Кокорин тем временем отправлен в колонию в Белгородской области. Он будет находиться за колючей проволокой недалеко от родного города.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно.