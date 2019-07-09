Зеленский отменил "помпезный и недешёвый" парад в честь Дня независимости

Вместо него политик пообещал, что около $11,5 миллиона будет выделено на премии украинским военным.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад в Киеве, который традиционно проводится в День независимости 24 августа. Причины своего решения он традиционно объяснил в видеообращении в "Фейсбуке".

— Обычно 24 августа на День независимости Украины у нас проходит военный парад — такой помпезный и недешёвый. Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделить 300 млн гривен (около $11,5 млн) на премии всем нашим военным, — говорит на видео лидер Незалежной.

Зеленский уточнил, что выплаты получат курсанты, сержанты, офицеры, то есть все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения силовой операции в Донбассе. Он добавил, что 24 августа Киев будет праздновать День независимости в новом формате.

К слову, на прошлогоднем параде впервые прозвучал девиз украинских националистов "Слава Украине" в качестве официального воинского приветствия. Спустя месяц Верховная рада утвердила "бандеровское" приветствие в ВСУ.