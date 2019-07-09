Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter

Суд посчитал, что президент США таким образом нарушает свободу слова пользователей соцсети.

Сегодня апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил, что Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своём аккаунте в Twitter. Даже после критических высказываний в его адрес. Об этом сообщает Fortune.

Всё началось ещё в 2017-м, когда против Трампа подали иск семь человек, утверждающих, что он заблокировал их в Twitter за нелестные комментарии. В мае прошлого года суд потребовал вернуть заблокированным пользователям доступ к его записям. Судья заявила, что решение Трампа заблокировать отдельных пользователей нарушает первую поправку к Конституции США.

— Первая поправка не позволяет публичному должностному лицу, которое использует учётную запись в социальных сетях для различного рода официальных целей, исключать людей из онлайн-диалога, открытого для остальных, по той причине, что они выразили взгляды, с которыми это должностное лицо не согласно, — уточнила она.

У Дональда Трампа на данный момент более 60 миллионов подписчиков в Twitter.

Ранее в Сети раскритиковали фото обнимающего флаг Трампа, которое опубликовала администрация Белого дома в своём твиттере.