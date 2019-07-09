Завершено следствие по делу задержанных у Крыма украинских моряков

Арестованные обвиняются в "незаконном пересечении государственной границы РФ, совершённом организованной группой".

Всем 24 гражданам Украины, арестованным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

— Всем предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ, совершённое организованной группой), — рассказал юрист ТАСС.

Следствие после предъявления окончательного обвинения должно уведомить защиту об окончании предварительного расследования, а также начать ознакомление обвиняемых и их адвокатов с материалами уголовного дела.

Напомним, 24 гражданина Украины и три военных корабля были задержаны 25 ноября прошлого года после того, как незаконно пересекли границу РФ.