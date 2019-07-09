Миллиардер Том Стайер решил баллотироваться в президенты США

Несколько лет назад он заявлял, что Дональд Трамп угрожает конституции, свободе и жизни американцев.

Американский миллиардер Том Стайер заявил на своей странице в "Твиттере", что собирается принять участие в президентской гонке в 2020 году.

— Это правда. Я баллотируюсь на пост президента, — коротко написал Стайер.

Несколько лет назад Стайер заявил, что собирается добиться отставки президента США Дональда Трампа, запустил кампанию по его импичменту, потому что действующий президент якобы несёт угрозу стране.

Ранее было объявлено, что в 2020 году на пост президента будет претендовать и экс-вице-президент Джо Байден.