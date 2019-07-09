Четверо африканцев попытались сбежать из России в Европу

Их проводника-подростка теперь депортируют на родину в Харьковскую область, а им самим грозит уголовное дело.

Троих граждан Нигерии и одну гражданку Ганы в сопровождении 12-летнего мальчика задержали под Белгородом при попытке незаконно попасть на территорию Украины. По данным Mash, подросток-цыган исполнял роль проводника африканцев.

Мальчик проживает в селе Борисовка Харьковской области Украины и состоит в ОПГ, которая занимается переправкой незаконных мигрантов через границу. Задержанные выходцы из Африки планировали попасть в итоге в Европу. При этом трое из них — граждане Нигерии — были депортированы из Белоруссии в прошлом году. Теперь мальчика выдворят на родину, а остальным грозит уголовное дело.

Ранее сообщалось, что корабль с мигрантами на борту зашёл в порт Италии вопреки запрету властей страны.