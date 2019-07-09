В правительстве рассказали, когда в России могут ввести электронные паспорта

Изменять информацию в таком документе будут только в МВД или в другом уполномоченном органе.

Электронные идентификаторы, или электронные паспорта, могут появиться у россиян в 2022 году. О планах на внедрение этого типа документа в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал заместитель председателя правительства Максим Акимов.

— Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться на желания людей. Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы, но ещё раз говорю: это срок, который сейчас обсуждается, решение по нему пока не принято, — рассказал Максим Акимов.

Сейчас прорабатывается дизайн будущего документа.

— Шли дебаты о том, должен ли это быть носитель просто с QR-кодом, с каким-то другим идентификатором либо там нужен действительно чип, — добавил вице-премьер.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев анонсировал скорое появление электронных паспортов у россиян благодаря созданию единой системы биометрической идентификации граждан. Лайф делал подборку, как выглядят электронные паспорта в других странах.