Орешкин проедет из Москвы в Тольятти за рулём Lada Xray

Министр хочет лично посмотреть, нужно ли строить новую платную дорогу до Казани.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин собирается отправиться на форум моногородов в Тольятти из Москвы за рулём автомобиля. Об этом он написал в "Инстаграме".

— В понедельник, на следующей неделе, я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, — написал Орешкин.

Его маршрут из Москвы до Тольятти пройдёт по Владимиру, Нижнему Новгороду, Чебоксарам, Казани, Самаре. Как уточнили в пресс-службе ведомства, министр поедет в Тольятти на Lada Xray.

Орешкин отметил, что в пути ему помимо общения с россиянами нужно заняться некоторыми вопросами.

— Главный — подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7, — рассказал министр.

Кроме того, он выразил желание встретиться с предпринимателями, увидеть один из проектов, реализуемых в рамках нацпроекта по повышению производительности труда.

Пользователи в комментариях уже начали давать министру советы, как доехать до Тольятти. Они рассказывают, как не нарваться на штраф за превышение скорости, и рекомендуют узнавать обстановку на трассе у дальнобойщиков.

Ранее Максим Орешкин посетил саммит G20 в японской Осаке.