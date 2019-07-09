Орешкин проедет из Москвы в Тольятти за рулём Lada Xray

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин собирается отправиться на форум моногородов в Тольятти из Москвы за рулём автомобиля. Об этом он написал в "Инстаграме".
— В понедельник, на следующей неделе, я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, — написал Орешкин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва - Владимир- Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти. Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов. Главный - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7. Обязательно хочется пообщаться с предпринимателями, посетить один из проектов нашего проекта по «Производительности». Выдвигаюсь в пятницу и планирую сделать две остановки: в Нижнем и в Казани. Пишите, если кто знает куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться?
Его маршрут из Москвы до Тольятти пройдёт по Владимиру, Нижнему Новгороду, Чебоксарам, Казани, Самаре. Как уточнили в пресс-службе ведомства, министр поедет в Тольятти на Lada Xray.
Орешкин отметил, что в пути ему помимо общения с россиянами нужно заняться некоторыми вопросами.
— Главный — подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7, — рассказал министр.
Кроме того, он выразил желание встретиться с предпринимателями, увидеть один из проектов, реализуемых в рамках нацпроекта по повышению производительности труда.
Пользователи в комментариях уже начали давать министру советы, как доехать до Тольятти. Они рассказывают, как не нарваться на штраф за превышение скорости, и рекомендуют узнавать обстановку на трассе у дальнобойщиков.
Ранее Максим Орешкин посетил саммит G20 в японской Осаке.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram