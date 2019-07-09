Экологи подсчитали количество пластика на пляжах Краснодарского края

Гринпис обращается к правительству с предложением поэтапного запрета определённых товаров из пластика.

На каждые полтора квадратных метра побережья Краснодарского края приходится одна единица пластикового мусора. Об этом рассказали в Гринпис России. Там подвели итоги прошлогодней экспедиции на пляжи региона, сообщает РБК.

Волонтёры вычистили 20 тысяч квадратных метров побережья Таманского полуострова и на Чёрном море, и на Азове. Всего они собрали 13 тысяч единиц пластика. От общего объёма мусора на Чёрном море пластик составил 68 процентов, а на Азовском — 90 процентов.

— Наиболее грязными оказались пляжи на Азове: территории волонтёрами Гринпис было обследовано впятеро меньше, зато мусора найдено вчетверо больше — 387 против 93 кг на берегу Чёрного моря. Подавляющее большинство отходов составили одноразовые товары: упаковка, посуда, бутылки, отдельно их пробки и т.д, — приводит данные из отчёта организации сайт медиахолдинга.

Бутылки, пробки от них и этикетки чаще всего выбрасывают на берег Азовского моря. Бутылок и их элементов на том побережье 65% от всего пластика. К берегам Чёрного моря чаще выносит пенопласт, которого там 24%. Немного за ним отстают бутылки — 20%.

Гринпис обратился к российским властям с предложением постепенно снизить производство и использование пластика. В первую очередь это коснётся одноразовых предметов вроде посуды.

Однако в правительстве уже делают ходы в эту сторону. Министерство промышленности и торговли РФ прорабатывает возможность введения запрета на продажу одноразовой посуды из пластика. А Минприроды предложило уменьшать потребление пластика на 10–20% ежегодно.

Евросоюз полностью откажется от одноразового пластика в 2021 году. Также Лайф рассказывал о трагическом случае — у берегов Сардинии нашли мёртвого кашалота с 22 кг одноразовой посуды в желудке.