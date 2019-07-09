В Ульяновске загорелось здание областной администрации

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В центре Ульяновска на Соборной площади сегодня загорелось здание областного правительства, сообщает портал 73online.ru.

По словам местного корреспондента, на улице стоял сильный запах горящего дерева. Предположительно, загорелись балки в кровле.

Сотрудники МЧС России с огнём справились быстро. Площадь пожара составила всего 20 квадратных метров. Никто не пострадал. Теперь будет устанавливаться причина пожара.

Ранее в МЧС России рассказали, из-за чего часто происходят пожары.

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