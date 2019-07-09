Трамп раскритиковал посла Британии, оскорбившего его команду

Он посоветовал Киму Дэрроку вести диалог "со своей страной и премьер-министром Мэй".

Президент США Дональд Трамп сильно раскритиковал посла Великобритании Кима Дэррока, который ранее назвал администрацию американского лидера некомпетентной и беспомощной.

— Психованный посол, которого Великобритания всучила Соединённым Штатам, — совсем не тот, кем можно восхищаться, очень тупой парень, — написал Трамп в "Твиттере".

Он посоветовал Дэрроку вести диалог "со своей страной и премьер-министром Мэй" об их неудачных переговорах по Брекситу, а не злиться на критику Трампа.

Далее в сообщениях он отметил, что дал советы британскому премьеру Терезе Мэй по проведению сделки, но она не послушалась и в итоге не смогла её провести.

Ранее Мэй поддержала Кима Дэррока после того, как произошла утечка его дипломатической переписки. Однако Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с этим послом.