Трамп раскритиковал посла Британии, оскорбившего его команду

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Президент США Дональд Трамп. Фото © Flickr / Gage Skidmore

Он посоветовал Киму Дэрроку вести диалог "со своей страной и премьер-министром Мэй".

Президент США Дональд Трамп сильно раскритиковал посла Великобритании Кима Дэррока, который ранее назвал администрацию американского лидера некомпетентной и беспомощной.

Психованный посол, которого Великобритания всучила Соединённым Штатам, — совсем не тот, кем можно восхищаться, очень тупой парень, — написал Трамп в "Твиттере".

Он посоветовал Дэрроку вести диалог "со своей страной и премьер-министром Мэй" об их неудачных переговорах по Брекситу, а не злиться на критику Трампа.

Далее в сообщениях он отметил, что дал советы британскому премьеру Терезе Мэй по проведению сделки, но она не послушалась и в итоге не смогла её провести.

Ранее Мэй поддержала Кима Дэррока после того, как произошла утечка его дипломатической переписки. Однако Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с этим послом.

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