Трамп раскритиковал посла Британии, оскорбившего его команду

Президент США Дональд Трамп сильно раскритиковал посла Великобритании Кима Дэррока, который ранее назвал администрацию американского лидера некомпетентной и беспомощной.
— Психованный посол, которого Великобритания всучила Соединённым Штатам, — совсем не тот, кем можно восхищаться, очень тупой парень, — написал Трамп в "Твиттере".
Он посоветовал Дэрроку вести диалог "со своей страной и премьер-министром Мэй" об их неудачных переговорах по Брекситу, а не злиться на критику Трампа.
Далее в сообщениях он отметил, что дал советы британскому премьеру Терезе Мэй по проведению сделки, но она не послушалась и в итоге не смогла её провести.
Ранее Мэй поддержала Кима Дэррока после того, как произошла утечка его дипломатической переписки. Однако Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с этим послом.
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