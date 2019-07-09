Завершена проверка сети "Красное и белое"

Претензии к работе компании у правоохранительных органов и налоговых служб отсутствуют.

Проверка торговой сети "Красное и белое" окончена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

— Проверка завершилась, всё было в рамках рабочего времени, претензий у проверяющих к нам нет, — пояснили агентству в компании.

Ранее сегодня стало известно, что правоохранительные органы и налоговая инспекция проверяют офис компании "Красное и белое" в Челябинске для выявления её деловых связей с одним из контрагентов.

В декабре в компании "Красное и белое" также сообщали, что на всех её складах и в офисе прошли обыски с участием представителей ФНС, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. Силовики подозревали ретейлера в обороте контрафакта и неуплате налогов.