Путин рассказал о договорённостях с Обамой по Украине

США не выполнили часть договорённостей, которые были достигнуты в 2014 году в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и занимавшего в то время пост американского лидера Барака Обамы. Об этом рассказал сам глава РФ в интервью режиссёру Оливеру Стоуну для нового фильма "В борьбе за Украину".

Режиссёр напомнил Путину, что во время драматичных событий на майдане в Киеве у него был телефонный разговор с Обамой. Но глава российского государства не стал сообщать детали той беседы, ссылаясь на её конфиденциальность.

— Вы знаете, Обама уже не президент, но, тем не менее, есть некоторые вещи, о которых мы не говорим. Во всяком случае могу сказать, что наши договорённости, достигнутые в этом разговоре, с американской стороны не были исполнены. Я бы ограничился на этом, не стал бы вдаваться в детали, — пояснил российский лидер.

Напомним, годом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказывал, что Барак Обама просил Владимира Путина не отговаривать тогдашнего президента Украины Виктора Януковича от соглашения с оппозицией.