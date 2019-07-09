Путин не считает поддержку Клинтон от Украины вмешательством в выборы в США

По мнению российского лидера, в Киеве делали всё для того, чтобы показать свою лояльность будущим американским властям.

Президент России Владимир Путин согласился с мнением американского режиссёра Оливера Стоуна о том, что прежний глава Украины Пётр Порошенко поддерживал противницу Дональда Трампа — Хиллари Клинтон на выборах президента США.

— Здесь секрета нет никакого. Они исходили из того, что госпожа Клинтон победит, и делали всё для того, чтобы показать свою лояльность будущим американским властям, пытались создать о себе благоприятное мнение у будущего президента, поэтому позволяли себе нелицеприятные выражения в отношении Дональда Трампа и всячески поддерживали демократов, — пояснил российский лидер.

При этом Путин отметил, что это сложно назвать вмешательством Киева в дела Вашингтона.

Ранее в интервью Путин рассказал, почему американский народ выбрал Дональда Трампа своим лидером в 2016 году.