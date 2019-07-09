Порошенко усмотрел угрозу в использовании русского языка президентом Украины

По его словам, глава государства, премьер-министр, правительство и другие органы власти должны разговаривать на украинском.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности и, пока действующий лидер государства Владимир Зеленский разговаривает на русском, стране угрожает опасность. Такое мнение выразил политик в эфире телеканала "Прямой".

— Пока на Украине президент, премьер будут общаться на русском языке, они будут предметом заботы РФ. Язык — это фактор национальной безопасности, — сказал Порошенко.

При этом Порошенко отметил, что любой гражданин на Украине имеет право разговаривать на любом языке.

— Закон [о госязыке] — это не про русский, не про польский, венгерский, это о защите нашего языка, — добавил он.

Однако, по словам экс-лидера, президент, премьер-министр, правительство и любое местное руководство должны разговаривать на украинском.

Ранее Зеленский во время своего выступления в Краматорске Донецкой области решил продемонстрировать, что никто не мешает людям говорить на русском в Донбассе, и перешёл на этот язык. Кроме того, президент Украины не исключил, что русский может получить особый статус в Донбассе.