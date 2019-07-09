Бойко считает, что на Украине из-за власти скоро не будет предпринимателей

По его словам, программы поддержки малого и среднего бизнеса не работают и трудно найти специалистов рабочих профессий.

Действия украинских властей могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать. Такое мнение выразил депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в "Фейсбуке".

— Власть довела людей до того, что на Украине скоро не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать… — написал Бойко.

По его словам, предпринимателей "задавили" налоги, а программы по оказанию поддержки малого и среднего бизнеса не работают. Кроме того, Бойко отметил проблему с поиском специалистов рабочих профессий.

— Инвестиции не идут, режим обоюдных санкций привёл к удорожанию сырья и резкому сокращению рынков сбыта, — заключил депутат.

Он подчеркнул, что его партия намеревается идти в Раду как раз для того, чтобы изменить эту ситуацию, добиться мира, улучшить жизнь граждан, а также возродить экономику.

— Только прекратив конфликт [в Донбассе], мы сможем направить деньги на повышение зарплат и пенсий, на поддержку развития отечественной экономики. Тогда мы прекратим жить в долг, — считает Бойко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично отметил, что экономика страны находится на уровне стран Африки. Однако он заверил, что страну ждут "позитивные перемены".