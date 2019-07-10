Джонсон готов заморозить работу парламента ради Брексита

Фаворит в борьбе за должность премьер-министра Великобритании, бывший глава МИД страны Борис Джонсон не исключает вероятности приостановки деятельности парламента, чтобы вывести государство из Евросоюза без соглашения.

В ходе прошедших теледебатов с нынешним главой МИД Джереми Хантом Джонсон заявил, что не исключает такой вариант, и подчеркнул, что Великобритания в вопросе Брексита не пойдет на попятную и "не ослабит собственных позиций".

Риски приостановки работы парламента новому премьеру, кто бы им ни стал, достанутся от предшественницы Терезы Мэй. Дело в том, что имя нового премьера станет известно лишь 23 июля, а 25 июля парламент уходит на каникулы и вернётся лишь 3 сентября, когда до установленного ЕС крайним сроком — 31 октября — останется меньше двух месяцев. И от новых переговоров в Евросоюзе отказываются.

Примечательно, что на фоне разговоров Джонсона о заморозке парламента депутаты палаты общин с минимальным перевесом в один голос приняли законопроект, который косвенно может затруднить планы потенциального премьера.

Согласно документу, правительство должно отчитываться перед парламентом о принятых мерах по возвращению к нормальному функционированию исполнительной власти в Северной Ирландии, где уже более двух лет не получается сформировать региональное правительство.

Ранее Лайф сообщал, что Тереза Мэй назвала Брексит проблемой британских народов.