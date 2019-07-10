Парламент Грузии ожидает замедление роста экономики

В ближайшие месяцы Грузию ожидает замедление экономического роста из-за ухудшения отношений с Россией и провокаций в стране, заявил спикер парламента страны Арчил Талаквадзе в интервью грузинской телекомпании "Имеди".
— В эти месяцы нашему экономическому росту грозит сокращение как раз из-за того, что эти люди [члены "Нацдвижения"] сделали, устроив грязные провокации, — сказал Талаквадзе.
Он отметил, что характер последствий и их влияние на будущее Грузии будут "судить по результатам".
По его словам, оппозиция пытается объяснить свои действия любовью к родине. Однако, как считает Талаквадзе, "ничего общего у этого нет с защитой интересов страны".
Однако ранее президент России Владимир Путин заявил, что не собирается вводить санкции против Грузии, несмотря на то что Госдума поддержала эту идею.
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