Парламент Грузии ожидает замедление роста экономики

При этом оценивать последствия волнений и их влияние на будущее страны будут "по результатам".

В ближайшие месяцы Грузию ожидает замедление экономического роста из-за ухудшения отношений с Россией и провокаций в стране, заявил спикер парламента страны Арчил Талаквадзе в интервью грузинской телекомпании "Имеди".

— В эти месяцы нашему экономическому росту грозит сокращение как раз из-за того, что эти люди [члены "Нацдвижения"] сделали, устроив грязные провокации, — сказал Талаквадзе.

Он отметил, что характер последствий и их влияние на будущее Грузии будут "судить по результатам".

По его словам, оппозиция пытается объяснить свои действия любовью к родине. Однако, как считает Талаквадзе, "ничего общего у этого нет с защитой интересов страны".

Однако ранее президент России Владимир Путин заявил, что не собирается вводить санкции против Грузии, несмотря на то что Госдума поддержала эту идею.