Почти полсотни человек отравились газом в канадском отеле

Пятнадцать из 46 пострадавших находятся в медучреждениях в критическом состоянии.

Около 50 человек были госпитализированы в Виннипеге (Канада) после утечки угарного газа в отеле, информирует Global Times.

По данным издания, глава городской пожарной службы заявил, что в результате утечки из отеля Super 8 Motel эвакуировали 52 постояльца и персонал, 46 человек были доставлены в больницы, 15 из них в критическом состоянии.

Компания Manitoba Hydro, которая предоставляла услуги по подключению газа, сообщила, что поступление голубого топлива в отель отключено, начато вентилирование.