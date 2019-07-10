Семь детей погибли при взрыве фугаса на востоке Сирии

Не менее семи подростков погибли в результате взрыва мины, которая была установлена террористами в посёлке Деблан в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом информирует SANA.

По данным агентства, ЧП произошло в ходе сельскохозяйственных работ. О числе раненых, которые были доставлены в медицинские учреждения, информации нет.

Боевики ИГИЛ*, хозяйничавшие на востоке Сирии, оставили в сельской местности после своего ухода множество фугасов. Это делалось для того, чтобы помешать налаживанию мирной жизни в регионе.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.