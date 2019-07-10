В Миннеаполисе минивэн снёс остановку с людьми, есть раненые

Пока полиции не удалось выяснить причину происшествия, однако водитель сотрудничает со следствием.

В американском городе Миннеаполис минивэн снёс остановку с людьми, сообщает издание Star Tribune.

6 injured, 3 critically in Minneapolis bus stop crash >> https://t.co/B171aDhbBM pic.twitter.com/trOWNOsQ1b — La Crosse Tribune (@LaCrosseTribune) July 9, 2019

Три человека находятся в критическом состоянии, всего пострадали шесть. Сотрудники полиции уже задержали водителя минивэна, однако затем отпустили его.

Minneapolis News 6 hurt, 3 critically in Minneapolis bus shelter crash https://t.co/APyGdj3KxQ pic.twitter.com/j5QL5u5vOn — Minneapolis NewsChan (@_Minneapolis_NC) July 9, 2019

По данным полиции, сначала водитель сбил зеркало автобуса, остановившегося для высадки пассажиров, а затем сдал назад и снова врезался в зеркало автобуса. После этого он объехал транспорт и снёс остановку. Правоохранители пока не знают, в чём причина происшествия, однако водитель сотрудничает со следствием.