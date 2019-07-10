В Миннеаполисе минивэн снёс остановку с людьми, есть раненые

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Фото © Twitter / KARE 11

Пока полиции не удалось выяснить причину происшествия, однако водитель сотрудничает со следствием.

В американском городе Миннеаполис минивэн снёс остановку с людьми, сообщает издание Star Tribune.

Три человека находятся в критическом состоянии, всего пострадали шесть. Сотрудники полиции уже задержали водителя минивэна, однако затем отпустили его.

По данным полиции, сначала водитель сбил зеркало автобуса, остановившегося для высадки пассажиров, а затем сдал назад и снова врезался в зеркало автобуса. После этого он объехал транспорт и снёс остановку. Правоохранители пока не знают, в чём причина происшествия, однако водитель сотрудничает со следствием.

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