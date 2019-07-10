Министр ВМС США станет временным главой Пентагона

Представители ведомства провели две недели с будущим и.о., чтобы подготовить его.

Временным главой Пентагона станет министр ВМС США Ричард Спенсер, поскольку действующий и.о. министра обороны Марк Эспер не сможет возглавлять ведомство, когда сенат начнёт рассмотрение его кандидатуры, сообщает Military Times со ссылкой на представителя Пентагона.

— Последние две недели мы проводили время с министром Спенсером, чтобы подготовить его, — приводит издание слова представителя Пентагона.

На время процедуры выдвижения Эспер вернётся на пост министра Сухопутных войск США. Ранее он являлся вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената США и главой консервативного экспертного центра Heritage Foundation.

Президент США Дональд Трамп 21 июня официально сообщил, что намерен выдвинуть Эспера в сенат. Само его выдвижение и слушания в верхней палате парламента состоятся в ближайшее время. Марк Эспер занял свой пост 24 июня.