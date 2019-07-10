Комитет защиты журналистов осудил ситуацию с RT и Sputnik в Британии

По мнению исполнительного директора организации, такое решение не стало "адекватным ответом".

Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ) направила письмо министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту, в котором указана обеспокоенность из-за отказа в аккредитации на конференцию в Лондоне телеканалу RT и агентству Sputnik.

Отмечается, что российские СМИ собирались освещать глобальную конференцию в Лондоне, которая состоится на этой неделе. Они получили отказ в связи с "активной ролью в распространении дезинформации".

— Как вы знаете, Комитет по защите журналистов защищает права журналистов во всём мире сообщать новости и активно участвует в поддержке конференции, которая начинается завтра (10 июля. — Прим. Лайфа), — сказано в письме исполнительного директора КЗЖ Джоэля Саймона.

При этом Саймон согласился с утверждением британских властей о том, что "RT и Sputnik распространяют дезинформацию", однако отметил, что отказ в аккредитации этих СМИ не стал "адекватным ответом".

По его мнению, исключение российских СМИ из освещения конференции даёт пример автократическим правительствам, использующим аналогичное обоснование для оправдания гонений в отношении критически настроенных журналистов.

Как ранее рассказал корреспондент агентства Sputnik Дэниел Рид, он также получил отказ, при этом "не обременённый" указанием причины. По его мнению, отрицательный ответ напрямую связан с его работой на российский новостной сайт.