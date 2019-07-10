Греция и США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра

Афины называют поведение Анкары в отношении суверенных прав страны — члена Евросоюза провокационным.

В МИД Греции осудили незаконное бурение, которое Турция проводит в территориальных водах Кипра, и потребовали немедленно прекратить его. Об этом говорится в заявлении ведомства.

— Этот незаконный акт вызывающе противоречит международному праву, морскому праву, и его осуждает международное сообщество. Он является дальнейшей эскалацией, подрывающей стабильность и безопасность в регионе Восточного Средиземноморья, — отметили в министерстве.

Афины называют поведение Турции в отношении суверенных прав страны — члена Евросоюза провокационным. Оно подтверждает обоснованность решений Евросовета от 20 июня о принятии соответствующих мер против Турции, добавляется в заявлении.

— Мы выражаем нашу солидарность с Республикой Кипр и снова призываем Турцию немедленно прекратить свою незаконную деятельность и уважать суверенитет и суверенные права Кипра, — резюмировали в греческом МИД.

США также считают действия Турции в территориальных водах Кипра "провокационным шагом" и призывают остановить бурение. Об этом сказала официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус.

— Этот провокационный шаг усилит напряжённость в регионе. Мы призываем власти Турции приостановить данные операции, — указала Ортагус.

Представитель Госдепа также добавила, что нефтяные и газовые ресурсы должны быть "поровну разделены между двумя сообществами".

В исключительной экономической зоне Кипра, где обнаружены месторождения газа, расположены две турецкие буровые установки — "Фатих" и "Явуз". Судно "Явуз" прибыло в район 9 июля. Греция и Кипр называют это провокацией.