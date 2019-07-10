СМИ: При потасовке с Саакашвили пострадала пожилая одесситка

В здании Малиновского районного суда в Одессе с участием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили произошла потасовка, в результате пострадала пожилая женщина, сообщает портал Odessit.ua.
По данным портала, женщина была доставлена в Еврейскую больницу, где ей диагностировали перелом руки.
Саакашвили и его сторонники приехали для пикетирования здания суда, где проходило слушание по делу мэра города Геннадия Труханова. Экс-президент Грузии вместе со своими сторонниками пытался прорваться в зал, в результате чего пострадала женщина, оказавшаяся на их пути.
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