В Перу произошёл разлив нефти из-за атаки на трубопровод

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Фото © Pixabay

К месту разлива была направлена бригада специалистов, которая уже занимается устранением последствий.

Неизвестные злоумышленники повредили самый длинный в Перу нефтепровод Norperuano, в результате чего произошёл разлив сырья. Об этом информирует компания Petroperu.

Согласно результатам проверки, в этом секторе не было найдено аномалий, так что вариант, что причиной ЧП стал структурный сбой, исключается, — указали в компании.

Разлив нефти был выявлен в 06:38 (14:38 мск) около реки Ньева в провинции Багуа. К месту разлива была направлена бригада специалистов, которая уже занимается устранением последствий.

Количество разлитого сырья пока установить не удалось, при этом в компании отметили, что подача нефти по этому трубопроводу ранее была вообще приостановлена.

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