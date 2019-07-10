Джека Николсона в "Сиянии" заменили Джимом Керри — видео

Пользователи Сети указали на высокое качество работы: теперь они предложили "заменить" лицо в фильме "Эйс Вентура".

Актёра Джека Николсона, который сыграл в знаменитой экранизации романа Стивена Кинга "Сияние", заменили на Джима Керри при помощи технологии DeepFake. Ролик появился на YouTube.

Специалисты заменили лицо Николсона на Керри так, будто в картине на самом деле снялся именно он. Монтаж произвели при помощи технологии DeepFake. Пользователи Сети указали на высокое качество работы: теперь они предложили "заменить" лицо в фильме "Эйс Вентура".

Нейросеть может встроить лицо любого человека в любую видеозапись с высокой точностью, делая героем повествования совершенно другой персонаж. Современный искусственный интеллект также может изучить внешность, голос и мимику человека и смоделировать суперреалистичное видео, на котором он говорит, но совсем иные вещи. По мнению специалистов, через год или два распознать фальшивку не смогут даже профессионалы.