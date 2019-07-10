В Лондоне продан оригинал контракта The Beatles с продюсером

Документ был подписан всеми четырьмя участниками группы: Джоном Ленноном, Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Питом Бестом.

Оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало стремительному продвижению группы к всемирной славе, ушёл с молотка на торгах Sotheby's в Лондоне за 275 тысяч фунтов стерлингов, рассказала представитель аукционного дома. Об этом пишет РИА "Новости".

Документ от 24 января 1962 года был подписан всеми четырьмя участниками группы: Джоном Ленноном, Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Питом Бестом (Бест был барабанщиком до Ринго Старра), но подписи Эпстайна на контракте нет.

— Это связано с тем, что, хотя я знал, что буду выполнять контракт по всем пунктам, я не был на 100% уверен, что смогу должным образом помочь The Beatles. Иными словами, я хотел освободить The Beatles от обязательств, если почувствую, что им так будет лучше, — пояснял продюсер.

Перед встречей с молодыми ребятами из Ливерпуля Эпстайн не имел опыта музыкального продюсирования, но оказался гением, "пятым битлом", без которого, как всегда говорили участники группы, The Beatles не было бы.

Смерть Эпстайна от передозировки снотворного в возрасте 32 лет стала трагедией для группы, без него среди "битлов" начался разлад, который в итоге привёл к распаду коллектива.