СМИ узнали стоимость Дня независимости в США

Американский президент Дональд Трамп попытался заступиться за праздник, заявив, что ценность мероприятия важнее.

Празднование Дня независимости США 4 июля стоило Министерству обороны страны 1,2 миллиона долларов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон.

По данным телеканала, сумма не отражает полностью стоимость мероприятия "Салют Америке" для налогоплательщиков, однако включает в себя затраты на демонстрационные полёты истребителей и транспортировку военной техники. Финансирование мероприятия поступило из бюджета военных служб.

При этом многие обрушились с критикой в адрес Трампа за использование денег налогоплательщиков для празднования Дня независимости. Его также обвинили в отходе от традиций празднования события, а также в излишней милитаризации праздника и в саморекламе в рамках его предвыборной кампании по переизбранию.

Сам Трамп попытался заступиться за "Салют Америке" в своём твиттере, заявив, что стоимость праздника "завтра будет мало сравнима с его ценностью".