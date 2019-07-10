На Филиппинах на пляж вынесло брикеты с кокаином

Это может быть связано с тем, что наркоторговцы и контрабандисты избавляются от незаконного груза при приближении спецотрядов по борьбе с наркотиками.

Брикеты наркотического вещества, упакованного в пластик, 7 июля нашли на пляже в провинции Кесон на Филиппинах. Об этом информирует Би-би-си.

По данным канала, брикеты в последние месяцы стали обычным "уловом" местных жителей и рыбаков, промышляющих на восточном побережье Филиппин. Это может быть связано с тем, что наркоторговцы и контрабандисты избавляются от незаконного груза при приближении спецотрядов по борьбе с наркотиками.

По словам директора полиции Кесона Рамиля Монтилльи, химанализ найденного вещества ещё не окончен. Но, как считает полицейский, если подтвердится, что в найденных брикетах действительно находится кокаин, его стоимость может составить почти 700 тысяч долларов.

По данным правоохранителей страны, только за одну неделю февраля на восточное побережье выбросило подобные свёртки на сумму более миллиона долларов. В мае рыбаки поймали 39 упаковок, общая стоимость которых составляет около четырёх миллионов. Учитывая регулярность сообщений о новых находках, власти одной из провинций предложили жителям мешок риса в награду за каждый свёрток.