Volkswagen Beetle прощается с фанатами после 80 лет на конвейере

За годы производства было выпущено более 21,5 миллиона автомобилей по всему миру.

Последний в мире завод Volkswagen в мексиканской Пуэбле вслед за остальными предприятиями компании прекратит в эту среду выпуск, наверное, самого легендарного и узнаваемого автомобиля не только марки, но и всего мирового автопрома — "жука".

Первый автомобиль под названием Beetle сошёл с конвейера в далёком 1938 году. Как отмечают журналисты портала Excelsior, эта машина стала частью Германии как нацистского проекта, а в послевоенные годы она же была символом возрождения страны.

Позже, в 60-е, она стала символом контркультуры в США, не уступая по узнаваемости бутылке кока-колы. А сам американский рынок стал важнейшим средством сбыта новеньких машин: в одном только 1968-м было продано более полумиллиона "жуков", примерно 40% от всего их производства.

К тому моменту, в 1967-м, уже был запущен завод по производству Vocho (мексиканское название "жука") в Городе Пуэбла. Страна сильно нуждалась в доступном городском автомобиле, и "жук" его дал. Мексика ответила ему взаимностью, ведь после спада популярности модели к концу 90-х только здесь и сохранилось полномасштабное производство.

За историю существования автомобиля было продано более 21,5 миллиона экземпляров, а 10 июля будет закончена сборка заключительной, специальной, партии машин, последняя из которых навсегда поселится в музее.

— У "жука" и лета есть кое-что общее: мы не хотим, чтобы они уходили, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В сентябре 2018 года на фоне продолжающегося падения продаж машин марки было свёрнуто производство "жуков" в США.