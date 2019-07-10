В Донбассе сгорело десять гектаров пшеницы из-за обстрела ВСУ

Силовики открыли огонь из артиллерии калибром 152 миллиметра в 11:45 со стороны Гнутово.

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли юг самопровозглашённой Донецкой Народной Республики из артиллерии крупного калибра, в результате чего сгорело десять гектаров пшеницы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ДНР.

— В результате обстрела сгорело поле, засеянное пшеницей, площадь которого равна 10 гектарам, — сказал представитель ведомства.

Сообщается, что обстрел из артиллерии калибром 152 миллиметра произошёл в 11:45 (совпадает с мск) со стороны Гнутово в направлении Веденского.

Ранее стало известно, что съёмочная группа из ДНР попала под обстрел украинских силовиков.