СМИ: Россияне стали покупать меньше лекарств впервые с 2015 года

Несмотря на то что финансовый показатель вырос на 1,2 процента, в натуральном выражении продажи уменьшились на 3,7 процента.

Объём коммерческого рынка лекарственных препаратов сократился в России за период с января по май этого года относительно того же периода 2018 года на 3,7%. Об этом сообщили "Известия".

По данным издания, с января по май текущего года в РФ было продано 2,1 миллиарда упаковок лекарств на 415 миллиардов рублей. Несмотря на то что финансовый показатель вырос на 1,2 процента, в натуральном выражении продажи уменьшились на 3,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Снижение продаж произошло впервые с 2015-го.

По мнению генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж можно связать с падением реальных доходов россиян.

— К концу года мы прогнозируем падение рынка на один-два процента в натуральном выражении и рост на два-четыре процента в деньгах. Ситуация поменяется, если в конце года будет высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом, но подобных всплесков не наблюдается уже несколько лет, — отметил он.

В отчёте DSM Group говорится также, что больше всего уменьшился спрос на медикаменты для лечения заболеваний кожи. Также россияне стали меньше покупать противомикробные средства для системного использования и препараты против респираторных заболеваний. Средняя стоимость упаковки отечественных лекарств увеличилась на 5,6 процента, а зарубежных — на 8 процентов.