Климкин обозначил три условия "противодействия" России

Дипломат выразил мнение, что Зеленскому не надо общаться с Путиным "в той же манере", что и с бывшим президентом Незалежной Петром Порошенко в ходе избирательной кампании.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых, по его мнению, Киев сможет "противодействовать" России. Об этом он написал в своём фейсбуке.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, речь идёт о "чёткой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнёров".

Так Климкин прокомментировал обращение главы Незалежной Владимира Зеленского, адресованное главе РФ Владимиру Путину, с предложением обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров вопрос принадлежности Крыма и конфликт в Донбассе.

Глава украинского МИД также выразил мнение, что Зеленскому не надо общаться с Путиным "в той же манере", что и с бывшим президентом Петром Порошенко в ходе избирательной кампании, потому что "Путина на эмоцию не возьмёшь".