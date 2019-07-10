Климкин обозначил три условия "противодействия" России

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых, по его мнению, Киев сможет "противодействовать" России. Об этом он написал в своём фейсбуке.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, речь идёт о "чёткой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнёров".
Так Климкин прокомментировал обращение главы Незалежной Владимира Зеленского, адресованное главе РФ Владимиру Путину, с предложением обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров вопрос принадлежности Крыма и конфликт в Донбассе.
Глава украинского МИД также выразил мнение, что Зеленскому не надо общаться с Путиным "в той же манере", что и с бывшим президентом Петром Порошенко в ходе избирательной кампании, потому что "Путина на эмоцию не возьмёшь".
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