Принцессу Саудовской Аравии подозревают в насилии над рабочим

По данным обвинения, мужчину заставили встать на колени и целовать гордой девушке ноги.

Сестру наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Хассу обвинили в насилии над рабочим в её квартире в Париже, сообщает CBSNews.

Принцессу подозревают в том, что она сказала своему телохранителю избить рабочего из Египта, который делал ремонт в её квартире три года назад. По данным обвинения, мужчину заставили встать на колени и целовать принцессе ноги.

Однако сама Хасса не признаёт свою вину и утверждает, что рабочий хотел сделать фотографии в её доме без разрешения. Однако по законам Саудовской Аравии делать снимки принцессы запрещено.

Рабочий обвинил женщину в соучастии в вооружённом насилии, удержании кого-либо против воли и воровстве, а её телохранителя — в вооружённом насилии, краже, угрозах убийством и удержании кого-либо против воли.

Брата принцессы Мухаммеда бин Салмана также ранее обвинили в насилии. На него возложили ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогджи.