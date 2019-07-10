СМИ: У сборной России по хоккею меняется главный тренер

Новым главным тренером хоккейного клуба СКА, а также сборной России по хоккею вместо Ильи Воробьёва станет Алексей Кудашов. Об этом сообщает ТАСС.

— В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России, — приводит агентство слова близкого к ситуации источника.

При этом отмечается, что тренерский штаб "продолжит работу в том же составе" и Воробьёв по-прежнему останется на должности тренера.

Впрочем, для более приближённых к хоккею эта новость, вероятно, не стала неожиданностью, ведь, как выяснил "Матч.тв", возможно, Кудашов и так руководил национальной командой на прошедшем чемпионате мира, формально занимая другую должность.