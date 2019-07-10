В Германии призвали снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

Действия советских войск в сражении немецкий журналист назвал "атакой камикадзе".

Журналист и ведущий редактор исторического раздела газеты DieWelt Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть снесён. По его мнению, советской победы у Прохоровки не было, как и большого танкового сражения.

Редактор приводит в доказательство измышления немецкого военного историка Карла-Хайнца Фризера и данные аэрофотосъёмки из архивов поля боя. Численное превосходство советских танков и оборону около моста в районе станции Прохоровка историк трактует как действия "идеальной мишени для танковых частей корпуса СС". Келлерхофф заявляет, что советских танков было 672, а немецких — 186, при этом он оценивает потери в 235 русских машин и всего пять немецких.

Напомним, сражение под Прохоровкой произошло в ходе оборонительной фазы Курской битвы 12 июля 1943 года. Оценки боевых потерь в разных источниках сильно разнятся. В результате Курской битвы стратегическая инициатива в войне перешла на сторону СССР.

По информации ведущего научного сотрудника Военной академии Генштаба ВС РФ научно-исследовательского института (военной истории) Валерия Маковского, потери Красной армии составили 470 единиц из 670, у немецких войск — 50 из 490. Согласно немецким архивам, потери фашистских войск составили 80 единиц техники.

В память о погибших под Прохоровкой в 1995 году к 50-летию Победы на месте сражения открыли Памятник Победы и храм Святых Апостолов Петра и Павла.