В Правительство Якутии пришли оперативники ФСБ

Оперативники УФСБ РФ по Якутии пришли в здание Минтранса республики и в кабинет первого зампреда регионального правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности.

— Оперативные мероприятия проводятся УФСБ РФ по Якутии в Минтрансе Якутии и кабинете первого зампреда правительства региона Алексея Колодезникова, — пояснили агентству в пресс-службе.

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