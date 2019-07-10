В Правительство Якутии пришли оперативники ФСБ

60

Фото © Снимок с видео / ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Оперативники УФСБ РФ по Якутии пришли в здание Минтранса республики и в кабинет первого зампреда регионального правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности.

Оперативные мероприятия проводятся УФСБ РФ по Якутии в Минтрансе Якутии и кабинете первого зампреда правительства региона Алексея Колодезникова, — пояснили агентству в пресс-службе.

Заммэра Якутска задержали по подозрению во взятке в 114 млн рублей

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×